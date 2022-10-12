بايدن يعلق على إمكانية لقائه بوتين في قمة العشرين

2022/10/12 | 05:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أنه لا يرى سببا وجيها للجلوس مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك ردا على سؤال في مقابلة أجرتها معه شبكة شي إن إن، عما إذا كان سيلتقي بوتين في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد الشهر المقبل في إندونيسيا.

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