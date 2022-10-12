الرئيس الأميركي يكشف توقعاته بشأن تهديدات بوتين النووية

2022/10/12 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، إنه لا يعتقد أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، سيستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا في حربه على أوكرانيا.

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