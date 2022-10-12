بعد ما قاله بايدن.. تداول فيديو محمد بن سلمان وتصريحه كيف ساهمت السعودية بقوة أمريكا

2022/10/12 | 07:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات سابقة أدلى بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان تناول فيها أهمية المملكة العربية السعودية بالنسبة لأمريكا، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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