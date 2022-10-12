"أكس 2".. سيارة طائرة تقوم بأول رحلة عامة في دبي

2022/10/12 | 07:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقلعت سيارة "أكس 2" الكهربائية الطائرة، في أولى رحلاتها العامة بمدينة دبي في الإمارات، في إطار سعي الشركة لإطلاق المركبة الجوية في الأسواق العالمية.

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