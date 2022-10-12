قوانة الحوار

2022/10/12 | 08:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد المنعم الأعسم

يتزايد عدد الداعين الى الحوار عبر

المحافل السياسية والاعلام والمقاهي

والتكيات، وحتى على صواني الولائم

الباذخة، كضرورة، لا غنى عنها، ولا

وسيلة ناجعة غيرها، ولا وصفة بديلة

وقائي

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