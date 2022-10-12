صندوق النقد يوجه نصيحة للبنوك المركزية والأسواق الناشئة لمواجهة التضخم

2022/10/12 | 08:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، في أحدث نسخة من تقرير الاستقرار المالي العالمي، إن "الأسواق أصبحت شديدة التقلب" وذلك منذ صدور التقرير السابق في أبريل/ نيسان، فيما تزداد المخاطر وسط أعلى معدل تضخم يشهده العالم منذ عقود وعدم اليقين غير العادي بشأن التوقعات.

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