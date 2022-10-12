برلمان يخاف من الشعب

2022/10/12 | 09:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

يغالبني الضحك وأنا أقلب صفحات كتاب

يتضمن إرشادات عن كيفية استغلال الوقت

كتبه كاتب أمريكي ربما لم يزر بغداد هذه

الأيام، وهي تشهد انعقاد جلسات مجلس

النواب، ومطالبة "فخامة" محمد الحلبوسي

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