2022/10/12 | 09:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذهب الطلاب إلى مدارسهم في ظل عدم وجود كتب لهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدارس العراقية تستقبل طلابها في اليوم الأول من العام الدراسي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدارس العراقية تستقبل طلابها في اليوم الأول من العام الدراسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).