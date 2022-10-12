2022/10/12 | 09:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tnwnGFTyN5E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمال النظافة والمزارعون في المُدن، يعانون من نظرة المجتمع لهم - 52 دقيقة - حلقة ٣١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمال النظافة والمزارعون في المُدن، يعانون من نظرة المجتمع لهم - 52 دقيقة - حلقة ٣١) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).