2022/10/12 | 09:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت حكومة بابل المحلية، الاربعاء، ، 12 تشرين الاول، 2022، عن...

ظهرت المقالة توجهات لإنشاء مترو الحلة وشوارع حولية لفك الاختناقات المرورية أولاً على المسلة.

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