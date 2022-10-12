انخفاض اسعار النفط للجلسة الثالثة مع زيادة قوة الدولار

2022/10/12 | 09:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: انخفضت أسعار النفط، الأربعاء، 12 تشرين الاول، 2022، للجلسة الثالثة على...

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