شاهد كيف رد بايدن على سؤال CNN إن كان بوتين يتصرف بعقلانية

2022/10/12 | 09:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الرئيس الأمريكي، جو بايدن على سؤال من الزميل جاك تابر لـCNN حول رأيه فيما إذا كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يتصرف بعقلانية، مؤكدا على أن "أهدافه كانت غير عقلانية".

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