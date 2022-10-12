تفجير جسر القرم.. روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية وتوقف 8 مشتبه بهم

2022/10/12 | 09:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن جهاز الأمن الاتحادي للروسي قال، الأربعاء، إنه اعتقل خمسة روس وثلاثة مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا لصلتهم بالانفجار الذي دمر جسر القرم، السبت الماضي.

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