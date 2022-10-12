بعد مصر وقطر وسوريا .. اربيل تقرر الغاء حفل محمد رمضان

2022/10/12 | 09:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اعتراضات من جانب قسم من أهالي أربيل، تقرر إلغاء حفل لمحمد رمضان كان من المقرر أن يقام في أربيل في 27 من الشهر الجاري.وصرح قائممقام قضاء أربيل، نبز عبدالحميد أن الحفل ألغي بقرار من محافظ أربيل، أوميد خوشناو.… Readmore

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