الحلبوسي يهنئ الطلبة والأسرة التربوية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

2022/10/12 | 09:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناً رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، الطلبة والأسرة التربوية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.وقال الحلبوسي: “نهنئ طلبتنا الأحبة والأسرة التربوية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد”.وأضاف: “متمنين لهم عاماً حافلاً بالاجتهاد والنجاح والتفوق؛ من أجل مستقبل أفضل”.… Readmore

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