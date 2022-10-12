مالية كردستان تطلق رواتب فئتين في الاقليم

2022/10/12 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة المالية في اقليم كردستان، اليوم الأربعاء، البدء بتوزيع رواتب فئتين في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بحسب الجدول المعلن سابقا فسيتم اليوم توزيع رواتب شهر ايلول على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس امن اقليم كردستان ".

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