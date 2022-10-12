تراجع أسعار النفط بفعل مخاطر الركود العالمي

2022/10/12 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةتراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، مع تخوف المستثمرين من تضرر الطلب على الوقود بسبب تزايد مخاطر الركود العالمي وتشديد القيود على كوفيد -19 في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو 0.46 بالمئة إلى 93.86 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:28 بتوقيت جرينتش.



وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88.82 دولارًا للبرميل ، بانخفاض 53 سنتًا أو 0.59٪.كما انخفض كلا الخامين القياسيين بنسبة 2٪ في الجلسة السابقة.

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