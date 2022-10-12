النزاهـة : استقدام رئيس أحد دواوين الأوقاف بتهمة اختلاس قرابة ملياري دينار

2022/10/12 | 10:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمرٍ باستقدام رئيس أحد دواوين الأوقاف سابقاً؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي كشفتها وحققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام الرئيس السابق لأحد دواوين للأوقاف؛ على خلفيَّة اختلاس مبلغ (1,820,000,000) مليار دينار مُخصَّصٍ توزيعه للنازحين في محافظة ديالى.

الدائرة أضافت إنَّ مدير هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف – فرع ديالى السابق واثنين من المُوظَّفين أقرُّوا بتسليم مبلغ (1,600,000,000) مليار دينارٍ إلى رئيس الديوان دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، وإقدامه على تزويدهم بقوائم وهميَّةٍ بأسماء النازحين، واعتمادها في إطفاء وتسوية مبلغ (1,820,000,000) مليار دينارٍ، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، بدعوى بدعو تسلُّم كل نازحٍ مبلغ (مليون دينار مع بطانيات).

وأوضحت أنَّ محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

ممَّا تجدر الإشارة إليه أنَّ الهيئة أعلنت الشهر الماضي عن تنفيذ عمليَّة ضبط اختلاس وضرر بالمال العام بمبلغ (1,820,000,000) مليار دينارٍ من قبل رئيس أحد الدواوين السابق، ومُدير هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف في ديالى.

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