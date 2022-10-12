2022/10/12 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية ، اليوم الأربعاء ،أن” أكثر من ١٢ مليون تلميذ وطالب التحقوا بمدارسهم ، فيما بينت أن اعداد طلبة الاول الابتدائي بلغ اكثر من مليون و ٢٠٠ الف تلميذ”.وذكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية: أكثر من 12 مليون تلميذ التحقوا بالمدارس اليوم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية: أكثر من 12 مليون تلميذ التحقوا بالمدارس اليوم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية: أكثر من 12 مليون تلميذ التحقوا بالمدارس اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).