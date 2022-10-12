2022/10/12 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الانفجارات التي ضربت منطقة الطارمية شمال العاصمة بغداد، وأسفرت عن جرحى.وأخبر المصدر، /المركز الخبري الوطني/، إن “عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، استهدفت عجلة مدنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل..



انفجارات تضرب العاصمة بغداد صباح اليوم المركز الخبري الوطني.

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