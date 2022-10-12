2022/10/12 | 10:11 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الخدمة يفتح باب التعديل على معلومات استمارة التوظيف لذوي المهن الطبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/12 | 10:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة يفتح باب التعديل على معلومات استمارة التوظيف لذوي المهن الطبية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة يفتح باب التعديل على معلومات استمارة التوظيف لذوي المهن الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).