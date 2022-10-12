مسؤول في دواوين الاوقاف يختلس ملياري دينار مخصصة للنازحين في ديالى

2022/10/12 | 10:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن صدور أمرٍ باستقدام رئيس...

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