الانواء الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة

2022/10/12 | 10:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم.

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