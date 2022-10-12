شيعة العالم والسيستانية - الجزء الثالث

2022/10/12 | 10:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: غالب حسن الشابندر

السيستاني (ابراهيم) !

هكذا نعتت بعض اقلام (التشيع السياسي)

السيد علي السيستاني عندما استقبل بابا

الفاتيكان في بيته في النجف الاشرف، وفي

الوقت الذي رحبت بهذه الخطوة من جهة

الس

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