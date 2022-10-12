2022/10/12 | 10:53 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: غالب حسن الشابندر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيعة العالم والسيستانية - الجزء الثالث) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
السيستاني (ابراهيم) !
هكذا نعتت بعض اقلام (التشيع السياسي)
السيد علي السيستاني عندما استقبل بابا
الفاتيكان في بيته في النجف الاشرف، وفي
الوقت الذي رحبت بهذه الخطوة من جهة
الس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيعة العالم والسيستانية - الجزء الثالث) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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