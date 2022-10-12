رئيسي: الولايات المتحدة اعترفت بأنها هي صنعت داعش

2022/10/12 | 10:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاربعاء، 12 تشرين الاول، 2022، خلال...

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