تغيير موعد مباراة في دوري الكرة الممتاز

2022/10/12 | 11:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تغيير موعد مباراة زاخو والصناعة ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وذكر الاتحاد في بيان أن “لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، قررت تغييرَ وقت مباراة فريقي زاخو والصناعة ضمن الجولةِالثانية من المرحلةِ الأولى التي تقام يوم الجمعة المقبل في ملعبِ زاخو الدوليّ”.

وبين أن “موعد المباراة تغير من الساعةِ الثالثة إلى الساعةِ السابعة والنصف مساءً”.

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