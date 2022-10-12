2022/10/12 | 11:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اجرى الوفد النيابي العراقي برئاسة شاخوان عبدالله، اليوم الأربعاء، محادثات مع نظيره الأردني حول العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة لتوحيد الجهود ومواجهة الازمات. وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان تلقاه/المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في اجتماعات (IPU)..



العراق والأردن يبحثان سبل توحيد الجهود ومواجهة الازمات في المنطقة المركز الخبري الوطني.

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