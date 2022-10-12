2022/10/12 | 11:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُغلق أحد خطي أنابيب دروجبا النفطيين اللذين يربطان روسيا بألمانيا بعد اكتشاف تسرب في بولندا، حسبما أعلنت شركة "برن" (PERN) البولندية المشغلة، الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بولندا.. رصد تسرب من أنبوب نفطي يربط بين روسيا وألمانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بولندا.. رصد تسرب من أنبوب نفطي يربط بين روسيا وألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).