مجلس النواب يعلن ايقاف نشر أسماء النواب الغائبين عن جلسات البرلمان لاسباب أمنية

2022/10/12 | 11:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام لمجلس النواب، صفوان الكركري، أن قرار نشر أسماء النواب الغائبين قد تم الغاؤه، لكنهم يسجلون “غائبين وتتخذ الإجراءات بحقهم”.ولا ينشر مجلس النواب أسماء نوابه الغائبين خلال هذه الدورة، خلافاً للدورات السابقة.في هذا السياق، أوضح الأمين … Readmore

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