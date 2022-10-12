بالصور .. الامن الفدرالي الروسي ينشر صور المتورطين بتفجير جسر القرم

2022/10/12 | 11:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر جهاز الأمن الفدرالي الروسي، صور مواطنين من روسيا وأوكرانيا وأرمينيا متورطين في تفجير جسر القرم.وجاء في بيان صدر عن المركز: “تم التحديد أن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم هو الدائرة الرئيسية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية وخاصة رئيسها كيريل … Readmore

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