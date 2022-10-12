لن يقتصر سيرها في الشوراع.. اقلاع أول سيارة ’جوية’ في دبي

2022/10/12 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

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أقلعت سيارة "أكس 2" الكهربائية الطائرة، في أولى رحلاتها العامة بمدينة دبي في الإمارات، في إطار سعي الشركة لإطلاق المركبة الجوية في الأسواق العالمية.

وصنعت السيارة الطائرة من قبل شركة "أكس بنغ" (Xpeng) الصينية للسيارات الكهربائية.

وأكس 2 هي مركبة كهربائية عمودية الإقلاع والهبوط، وتضم مقعدين، وتعتمد على ثماني مراوح، بواقع اثنتين في كل زاوية من زوايا المركبة.

وعلقت الشركة على الرحلة التجريبية من دون سائق التي استمرت تسعين دقيقة، الاثنين، قائلة إنها "أساس مهم للجيل المقبل من السيارات الطائرة".

وقال مينغوان تشو، المدير العام لشركة Xpeng Aeroht، لرويترز "نمضي خطوة بخطوة نحو السوق العالمية".



وأضاف "اخترنا مدينة دبي أولا لأنها من أكثر المدن ابتكارا في العالم".

وأجرت XPeng أول رحلة طيران عامة عالمية لسيارتها الطائرة الكهربائية XPeng X2 في "سكاي دايف دبي"، وفقا لموقع "insideevs".

ويقول الموقع إن هذه الرحلة تمت بعد "الحصول على تصريح طيران خاص من هيئة دبي للطيران المدني"، وحضر الرحلة التجريبية أكثر من 150 شخصا، وهي أقيمت في يوم افتتاح معرض "جيتكس" العالمي للتكنولوجيا في مركز دبي التجاري العالمي.

ويلفت الموقع إلى أن "أكس 2 هي سيارة طائرة ذات مقعدين مصممة للرحلات المستقبلية على ارتفاعات منخفضة في المدينة، وخاصة الرحلات القصيرة، مثل مشاهدة المعالم السياحية، والنقل الطبي".

ويتوفر في XPeng X2 وضعين للقيادة: يدوي وذاتي القيادة (بدون سائق)، والمركبة قادرة فقط على الطيران، ولا يمكن قيادتها على الطرق البرية أو الشوارع.

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