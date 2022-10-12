البرلمان العربي يدين القصف الإيراني على إقليم كردستان

2022/10/12 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادادان البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، القصف الذي استهدف عدة مناطق في إقليم كردستان العراق.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "البرلمان العربي ادان القصف الإيراني على إقليم كردستان".واضافت ان "البرلمان العربي أصدر بيانا تضامنيا مع جمهورية العراق وهذا نصه:وتتعرض مناطق اقليم كردستان بين الفترة والاخرى الى قصف متكرر من الجانبين الإيراني والتركي بحجة حماية الأمن القومي لإيران وتركيا من الجماعات المسلحة المتواجدة شمال البلاد.

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