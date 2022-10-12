خريطة توزيع الطرق المزدحمة وشبه المتوقفة في بغداد

2022/10/12 | 11:19 - المصدر: وكالة خبر

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كشف مصدر أمني، الأربعاء عن خريطة توزيع الطرق المزدحمة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “العاصمة بغداد تشهد زخما مروريا كبيرا لا سيما في حي الجهاد بأتجاه العامرية بسبب المدارس الاهلية، وفي منطقة الشعب، وازدحام في جسر حي العامل لغاية شارع السفارات، ومن شارع المشاتل باتجاه القناة زخم كبير”.

وأردف أن “حي الحمراء باتجاه صعدة جسر حي العامل طريقها شبه متوقف، والسريع ذهاب واياب باتجاه تقاطع صلاح الدين يشهد زخما كبيرا، والأمر نفسه ينطبق على سريع الدورة بتجاه بغداد الجديدة بسبب التقاطع، كما أن تقاطع مصفى الدورة ومنطقة المهيدية يشهدان زخما كبيرا”.

ولفت إلى أن “الزحامات والزخم المروري تشملان كل من جسر الطابقين، وتقاطع جوازات القاهرة، وتقاطع حي الجامعة، وطريق الخروج من اليرموك حي الداخلية باتجاه محطة بنزين اليرموك بسبب السيارات القادمة عكس السير، كما أن شارع بسكولاتة باتجاه تقاطع الخضراء شبه متوقف”.

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