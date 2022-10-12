العراق وأوبك+.. كيف سيتأثر بخفض الانتاج وماهي الحقول المشمولة؟

2022/10/12 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

يبدأ العراق، الشهر المقبل بخفض 220 الف برميل يوميا من انتاجه البالغ 4.65 مليون برميل يوميا، وذلك استجابة لاتفاق أوبك بلس.

يتكون تحالف أوبك بلس من 20 دولة، تنتج 43.85 مليون برميل يوميا، وقررت خفض الإنتاج مليوني برميل، من اجل تقليل العرض في السوق النفطية الذي يتجاوز الـ105مليون برميل يوميا، بينما الطلب يبلغ 102.4 مليون برميل.

يرى الخبير النفطي، حمزة الجواهري، في تصريح لـ"الاقتصاد نيوز"، إن هدف قرار أوبك بلس الأخير، تحقيق الاستقرار في السوق النفطية وعدم هبوط أسعار النفط".

وتهدف دول أوبك بلس، ان يبقى سعر برميل النفط فوق الـ80 دولارا لدعم موازناتهم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بلدانهم.

يقول مصدر مطلع، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "العراق سيخفض من الحقول الوطنية في الجنوب وتحديدا في محافظات البصرة وذي قار وميسان وواسطط، مشيرا إلى أن "حجم الصادرات قد يتأثر بشكل طفيف جدا".

ولفت إلى أن "الحقول التي تشرف عليها الشركات العالمية والتي تسمى حقول جوالات التراخيص، لن تسمح الشركات باي تخفيض، بسبب ازمة الطاقة الدولية وحاجة هذه الشركات لاستخدام النفط في مصافيها".

تنفق الحكومة 9 تريليونات دينار شهريا لتمويل الموازنة، اذ تحتاج ان يكون سعر برميل النفط 70 دولارا لتحقيق إيرادات الموازنة المالية.

قررت أوبك بلس، خفض الإنتاج بنسبة 4.7٪، اذ يبلغ انتاج العراق حاليا 4.65 مليون برميل يوميا، بينها انتاج نفط إقليم كردستان، الذي يتجاوز 550 الف برميل يوميا، اذ يتطلب من الإقليم خفض انتاجه بنسبة 11.8٪، أي نحو 65 الف برميل يوميا

من جانبه، يقول الخبير النفطي السعودي، مهند الشهبول، إن "تاريخ العراق في اتفاق أوبك بلس يظهر بانه دولة غير ملتزمة بالاتفاق، وذلك بسبب الطبيعة السياسية، اذ إقليم كردستان غير خاضع للحكومة الاتحادية".

يعتبر قرار أوبك بلس الأخير، ثاني اعلى تخفيض اتخذته في تاريخها، بعد خفض 10 ملايين برميل يوميا في شهر أيار 2020 بعد هبوط أسعار النفط الى اقل من 30 دولارا، وتقليله تدريجيا.

لن تستطع بعض بلدان أوبك بلس خفض انتاجها، نتيجة هبوطها الى مستويات كبيرة، مثل الجزائر وانغلوا والكانغو وغيرها، بينما يتطلب من العراق خفض 220 الف برميل يوميا من اصل انتاجه البالغ 4.65 مليون برميل.

شهدت معظم الدول المستهلكة للنفط ارتفاعا كبيرا، في أسعار المشتقات النفطية منذ بداية العام الحالي، مثل فرنسا 77٪ وامريكا 84٪ وبريطانيا 70٪.

6 دول في أوبك بلس من اصل 20 دولة، ستنخفض اكثر من 1.56 مليون برميل، وذلك بسبب انتاجها العالي، بينها العراق والسعودية وروسيا والكويت والامارات.

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