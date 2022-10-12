الرئيس الأمريكي: الركود محتمل ولكن بشكل طفيف

2022/10/12 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن احتمالية حدوث "ركود طفيف" ممكنة، لكنه لا يتوقع ذلك، في الوقت الذي يدق فيه الخبراء ناقوس الخطر بشأن مستقبل الاقتصادات الأمريكية والعالمية.

وقال الرئيس الأمريكي "لا أعتقد أنه سيكون هناك ركود..



إذا كان الأمر كذلك، فسيكون ركود طفيف جدًا".

يأتي ذلك مع صدور العديد من التحذيرات من قبل المستثمرون والاقتصاديون والبنوك من أن الولايات المتحدة من المحتمل أن تدخل في حالة ركود في الأشهر المقبلة.

وقال بايدن إن قدرة الولايات المتحدة حتى الآن على إحباط ركود - رغم التوقعات التي أثارت مخاوف واسعة - تمنحه بعض الثقة في مستقبل الاقتصاد.

كما شدد على الإنجازات التشريعية لإدارته التي تهدف إلى المساعدة في خفض التكاليف، قائلاً: "نحن في وضع أفضل من أي دولة رئيسية أخرى في العالم، اقتصاديًا وسياسيًا".

وقال بايدن: " لقد تم إنجاز الكثير بحيث أن فكرة أن هناك ركود ليست موجودة".

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