الاعمار تعلن قرب انجاز مشروعين مهمين خاصين بالطرق والجسور

2022/10/12 | 11:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الأربعاء، عن قرب انجاز مشروعين مهمين خاصين بالطرق والجسور، ضمن خططها لتأهيل وصيانة تلك الرابطة بين بغداد ومحافظات شمالي البلاد.

وقـال مدير عام دائــرة الطرق والجسور بالوزارة حسين جاسم كاظم في تصريح، إن دائرته "ستنجز خلال المدة المقبلة وبمواصفات فنية عالية، أعمال مشروعين مهمين للبلاد كونهما يربطان بغداد بالمحافظات شمال البلاد"، مبينا أن "المــشــروع الأول هـو طـريـق (بـغـداد- كــركــوك) الـبـالـغ طـولـه 400 كيلومتر، وتتضمن الأعمال إعادة تأهيل 25 كليومترا منه، بتخصيص من البنك الدولي لإعادة إعمار المناطق المحررة".

وأضاف كاظم، أن "الـعـمـل تضمن قـلـع المناطق المتضررة وتوسيع السيطرة الثانية لمسافة 1900 متر وصبها بالخرسانة المسلحة لمرور الشاحنات، وإنشاء ممرين آخرين للعجلات، علاوة على أعمال تسليح وصب ثـلاثـة جـسـور مهمة على الـطـريـق، مع الاستمرار بأعمال التخطيط والأسيجة والعلامات المـروريـة بأنواعها الخاصة بالطريق ككل".

وبين كاظم أن "أهمية تأهيل هذا الطريق، تكمن في أنـه الممر لرحلات السيارات والشاحنات بمختلف أنواعها المنطلقةوالقادمة من وإلى المحافظات الشمالية والإقليم"، مشيرا الى أن "إنشاء محطة وزن الشاحنات بمنطقة العظيم، جاء بهدف حمايته من التخريب نتيجة الحمولات الزائدة على المسموح به".

أما المشروع الثاني الـذي تنفذه الدائرة وبـلـغـت نـسـب إنــجــازه 90 بـالمـئـة، فبين أنــه "تضمن تأهيل وصيانة جسر ذراع دجـلـة الكونكريتي وصــب الخرسانة المسلحة لمقترباته"، منوها بـأن "الجسر الـــذي يــربــط بــغــداد مــع المـحـافـظـات الشمالية، كـان قد تضرر مع مقترباته نتيجة الأحمال الـزائـدة، ما دعا الدائرة إلــى صيانته وإجـــراء تقييم إنشائي له بالكامل لبيان مـدى الأضــرار وتأثيرها مستقبلا في هيكله".

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