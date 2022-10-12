احباط عملية ’كبيرة’ لسرقة المنتوجات النفطية بمحافظات مختلفة

2022/10/12 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليومتمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط عملية لسرقة المنتوجات النفطية بنحو (800 الف لتر تقريبا ) من خلال ضبط (٦) مواقع نفطية و (٢٥) عجلة صهريج تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية والقاء القبض على المتهمين في عدد من المحافظات.وقد تبين أن هذه المواقع النفطية غير مشروعة وتستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته وتحتوي على خزانات حديدية وبلاستيكية مختلفة الأحجام بداخلها منتوج نفطي وبكميات مختلفة ضمن محافظات ( كركوك _ البصرة _ وبغداد ) كذلك تمكنت مفارز الوكالة من ضبط عجلات نوع صهاريج وحوضيات والقبض على سائقيها محملة بالنفط ومشتقاته بصورة غير رسمية حيث تم ضبطها اصوليا ضمن محافظات ( البصرة وبغداد وكركوك والنجف الاشرف وبابل والانبار وصلاح الدين وديالى ونينوى ).حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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