مصرف الرشيد : اطلاق دفعة جديدة لسلفة الموظفين والعقود ومنتسبي القوات الامنية

2022/10/12 | 12:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد عن اطلاق دفعة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة (١٠ ) ملايين دينار و(٥) ملايين لموظفي العقود.

ودعا المصرف في بيان له : كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة الى مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لتسلمها.

واكد المكتب الاعلامي ان التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون.

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