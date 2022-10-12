ارتفاع اسعار النفط العالمية وسط مخاوف الطلب على الوقود والركود العالمي

2022/10/12 | 12:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيرت أسعار النفط مسارها الهابط في تعاملات، اليوم الأربعاء، رغم الخسائر التي منيت بها بداية التعاملات.وتشهد أسعار النفط ضغوطا متزايدة مع زيادة قوة الدولار واستعداد المستثمرين لاستقبال بيانات التضخم الأميركية وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود أثارتها مخاطر الركود … Readmore

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