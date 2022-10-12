بعد اتهام رئيس استخباراتها.. أوكرانيا ترد على التحقيق الروسي في انفجار جسر القرم

2022/10/12 | 12:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد المتحدث باسم وزير الداخلية آندريه يوسوف، الأربعاء، بالتحقيق الروسي في الانفجار الذي وقع مطلع الأسبوع وألحق أضرارا بالغة بجسر يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم ووصفه بأنه "هراء".

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