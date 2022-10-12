الكويت تنجح في منع «انتحار جماعي».. تعرف إلى القصة

2022/10/12 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت السلطات الأمنية في الكويت، ملابسات قيام مجموعة من الوافدين بالتهديد بالانتحار الجماعي.وقالت وزارة الداخلية الكويتية: إن عناصرها نجحت في منع 13 وافداً من الانتحار، بعد أن هددوا بذلك بدعوى عدم استلام رواتبهم، وفق ما نقلته صحيفة «الرأي» الكويتية عن مصدر أمني.وأكدت أنه تم إقناع الوافدين بالعدول عن الانتحار، وذلك بعد أن تم توجيه الجهات المعنية بالنظر في قضيتهم، وصرف رواتبهم وحقوقهم بعد التأكد من صحة شكواهم.وأوضحت أن جميع من هدد بالانتحار في هذه الواقعة، وعددهم 13 شخصاً من جنسية واحدة، وقد دخلوا الكويت بتأشيرة سياحية، ويعملون مع إحدى شركات المقاولات بأجر يومي.وبحسب الصحيفة، فقد صدر قرار فوري بإبعادهم عن البلاد، ووضع أسمائهم على قائمة الممنوعين من الدخول نهائياً.

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