رئيس يوفنتوس يجدد تمسكه بالمدرب أليجري

2022/10/12 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد أندريا أنيلي دعمه للمدرب ماسيميليانو أليجري بعد خسارته الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا والتي تعني خروجه غالباً منها.وقال أنيلي:«ماسيميليانو أليجري هو مدربنا وسيبقى كذلك، اشعر بالخجل والغضب وفي هذه المواقف لا يمكنك أن توجه اللوم لشخص واحد بل للمجموعة كلها».وقال أليجري بعد المباراة:«لن أستقيل إطلاقاً لأنه تحد الآن وكلما اشتد الوضع يصبح التحدي أجمل».ويتخلف يوفنتوس بفارق 5 نقاط عن المتصدر باريس سان جيرمان وبنفيكا وعليه الفوز في مباراتيه المقبلتين لتكون لديه فرصة ممكنة للعبور.محنة اليوفي في الـ«سيري أي»أيضاً إذ لم يحقق الفوز سوى 3 مرات في 9 جولات وهزم على يد البطل ميلان 2- صفر السبت ويتخلف بفارق 10 نقاط عن المتصدر نابولي.

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