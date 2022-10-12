2022/10/12 | 12:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KUlY4Zy78Oc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واقع التعليم في العراق والتحديات المستقبلية - يا هلا بالضيف مديرة ثانوية سما التفوق : مائدة اسماعيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واقع التعليم في العراق والتحديات المستقبلية - يا هلا بالضيف مديرة ثانوية سما التفوق : مائدة اسماعيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).