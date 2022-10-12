ضبط الاف اللترات.. وكالة الاستخبارات توجه ضربة قوية لمهربي النفط

2022/10/12 | 12:15 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من احباط عملية لسرقة المنتوجات النفطية بنحو 800 الف لتر تقريبا من خلال ضبط ستة مواقع نفطية وخمسة وعشرون عجلة (صهريج) تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية، مع القاء القبض على المتهمين في عدد من المحافظات العراقية.

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