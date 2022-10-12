2022/10/12 | 12:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استقبلت أرصفة ميناء ام قصر الجنوبي السفينة ( ES LEADER ) وعلى متنها 45058 الف طن من مادة القمح لصالح وزارة التجارة العراقية.وقال المدير العام لموانئ العراق فرحان الفرطوسي في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول أكثر من 45 الف طن من مادة القمح الي العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول أكثر من 45 الف طن من مادة القمح الي العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول أكثر من 45 الف طن من مادة القمح الي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).