2022/10/12 | 12:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: الاربعاء 12 تشرين الاول 2022 الاستخبارات تعثر على عجلات تهريب ومواقع...

ظهرت المقالة احداث تشرين الأول..



الاستخبارات تعثر على عجلات تهريب ومواقع نفطية مخالفة في بغداد وكركوك والبصرة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احداث تشرين الأول.. الاستخبارات تعثر على عجلات تهريب ومواقع نفطية مخالفة في بغداد وكركوك والبصرة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احداث تشرين الأول.. الاستخبارات تعثر على عجلات تهريب ومواقع نفطية مخالفة في بغداد وكركوك والبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).