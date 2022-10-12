الخدمة الاتحادي يعلن فتح باب التعديل على معلومات استمارة التوظيف

2022/10/12 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، فتح باب التعديل على معلومات استمارة التوظيف قبل موعد اغلاقها.

وجاء في بيان للمجلس تلقته (بغداد اليوم)، انه "استجابة لمناشدات المتقدمين على استمارة التوظيف من المشمولين بالتعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ المعدل ذوي المهن الصحية الساندة ( العلوميين )، يعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن فتح باب التعديل على معلومات استمارة التوظيف قبل موعد إغلاقها وذلك في نهاية الدوام الرسمي ليوم 2022/10/19".

وأضاف أنه "نرجو من المتقدمين الكرام انتهاز فرصة التعديل بالشكل الصحيح لضمان حق المنافسة".

وحول استقبال الاستفسارات من قبل المتقدمين أشار الى أنه "يرجى التواصل مع فريق الدعم وعلى مدار ال٢٤ ساعة من خلال الرابط ادناه:https://support.fpsc.gov.iq

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