اكثر من 45 الف طن حنطة تصل أرصفة ميناء ام قصر الجنوبي

2022/10/12 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةاعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن وصول اكثر من 45 الف طن حنطة الى أرصفة ميناء ام قصر الجنوبي في البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "أرصفة ميناء ام قصر الجنوبي، استقبلت السفينة ( ES LEADER ) وعلى متنها 45058 الف طن حنطة لصالح وزارة التجارة".

وقال المدير العام لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، وفقاً للبيان، ان "ميناء ام قصر الجنوبي يساهم في توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين حيث خصصنا عددا من الأرصفة لهذا الغرض".

وأضاف ان "رصيف رقم ( 3 ) في ميناء أم قصر الجنوبي استقبل السفينة ES LEADER محملة بـ ( 45058 ) طن حنطة لصالح وزارة التجارة لدعم مفردات البطاقة التموينية والعمل جارٍ على تفريغ الحمولة وشحنها إلى المخازن".

وفي الشأن ذاته، أشاد مواطنون، بالسلة الغذائية وجودة موادها، اذ قال احد المواطنين لـ(بغداد اليوم) أن "هذه السلة اكبر من سابقتها وساهمت في انعاش السوق وساعدت العائلة العراقية من خلال توزيع المعجون والزيت والعديد من المواد الغذائية الاخرى".وبين أن "السلة الغذائية ساهمت بشكل كبير على خفض اسعار المواد الغذائية في السوق العراقية مما ادى الى تقليل نفقات المعيشة لاغلب العوائل".

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