2022/10/12 | 12:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزاع بين أقارب يودي بحياة إثنين وإصابة خمسة آخرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/12 | 12:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

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