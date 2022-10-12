مجلس أعيان وشخصيات العراق يطالب الحكومة العراقية بكشف ملابسات منح آلاف الايرانيين الجنسية العراقية

2022/10/12 | 13:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مجلس أعيان وشخصيات العراق، الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الاعلى والادعاء العام ومحكمة النزاهة ومجلس النواب ووزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة بمنح آلاف المواطنين إلايرانيين الجنسية العراقية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس أعيان وشخصيات العراق، … Readmore

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